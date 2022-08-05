Головне за ніч. П’ятниця, 5 серпня

Харків під ворожим вогнем, обстріли Дніпропетровщини, вибухи в Миколаєві, НС в США через мавпячу віспу.

Сьогодні зранку з портів Одеської області вирушив перший караван суден з українським збіжжям.

Три кораблі — Navistar, Rojen та Polarnet – із 57 тисячами тонн української кукурудзи вирушили до Туреччини, Великої Британії та Ірландії.

"Сьогоднішнім караваном поновлено судноплавство з порту "Чорноморськ". Розраховуємо, що безпекові гарантії наших партнерів з ООН та Туреччини працюватимуть і надалі, а експорт продовольства з наших портів стане стабільним та прогнозованим для всіх учасників ринку. Для цього плануємо забезпечити здатність портів обробляти понад 100 суден на місяць", – йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства інфраструктури.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що ворог намагається наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямках, створити сприятливі умови для оволодіння Соледаром та Бахмутом, розширити контрольовану територію на західній околиці міста Донецьк.

На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли зі ствольної та реактивної артилерії, танків в районах населених пунктів Сіверськ, Миколаївка, Стародубівка, Спірне, Крива Лука, Верхньокам’янське, Григорівка, Серебрянка, Райгородок та Каленики. Йшли стрілецькі бої.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 5 серпня – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу ЗСУ знищили 150 окупантів, загалом Росія втратила в Україні вже 41650 солдатів.

Найбільших втрат за добу ворог зазнав на Донецькому напрямку.

Про інші втрати загарбників – у новині.

Російська армія знову обстріляла місто Нікополь у Дніпропетровській області.

Голова РВА Євген Євтушенко зазначив, що існує ризик повторних обстрілів прибережних територій району, і закликав містян перебувати в укриттях або коридорах.

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі повідомив, що росіяни випустили по Нікополю 40 реактивних снарядів із "граду". Люди не постраждали, але є руйнування.

"Пошкоджені до 10 приватних будинків та господарських споруд. Сталося загоряння на місцевому підприємстві – знищений автобус та кілька автівок", – написав Резніченко.

По Мирівській громаді ворог ударив авіаційною ракетою X-59. Є руйнування житла. Виведений з ладу газовід. За попередніми даними, без постраждалих.

По Криворізькому району окупанти били "ураганом" і ствольною артилерією. Під ворожий вогонь потрапили Карпівська та Зеленодольська громади. Люди неушкоджені.

Російська армія вночі 5 серпня завдала ракетного удару поруч з містом Запоріжжя.

Уранці голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух уточнив, що удару росіяни завдали по обʼєкту інфраструктури. Було пошкоджено виробниче обладнання, зайнялася пожежа. Постраждалих немає.

Цієї ночі російська армія здійснила масований обстріл Шевченківського, Індустріального та Салтівського районів Харкова. За попередніми даними, вогонь вівся із систем залпового вогню.

Під ударом опинилися житлові будинки, магазини, ринок. "Унаслідок обстрілу з пораненнями госпіталізовані два чоловіки 26 та 38 років та жінка 46 років, всі вони перебували на вулиці. Стан одного з чоловіків стабільно тяжкий, він перебуває у реанімації. Інші поранені – в стані середньої тяжкості", – повідомив у Телеграм голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Уражень зазнали і заклади освіти та дитячі майданчики. Піротехніки вилучили снаряди, що не розірвались.

Олег Синєгубов також повідомив, що сили оборони України звільнили від окупантів та взяли під повний контроль село Дмитрівка в Ізюмському районі Харківської області.

"При цьому ліквідовано багато техніки та піхоти противника. Наразі ЗСУ займають вигідні рубежі та укріпили власні позиції. Деталі – згодом", – написав Синєгубов.

В одному з районів Миколаєва ранком 5 серпня пролунали потужні вибухи.

Про це о 6:58 повідомив у телеграмі мер міста Олександр Сєнкевич.

"Прошу всіх не виходити з дому і триматись якомога далі від вікон!" – написав він.

Повітряна тривога, згідно з телеграм-каналом Сєнкевича, тривала в Миколаєві з 00:50 по 7:06.

Росія продовжує обстрілювати українські міста, на Херсонщині та Донеччині тривають бойові дії. Ворог застосовує "гради", "урагани", та ствольну артилерію.

Про це йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

На Херсонщині практично зі всіх громад упродовж доби надходили повідомлення про бойові дії та вибухи. Стабільно критична ситуація у Бериславському та Каховському районі. Обстріли та вибухи чули і у передмістях Херсона та селах, які межують із Миколаївською і Дніпропетровською областями. З порожніх будинків окупанти вивозять все цінне майно.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Вінниччині, Полтавщині, Сумщині, Київщині та Житомирщині.

Українські штурмовики атакували два осередки ворожого озброєння та техніки в Херсонському і Каховському районах.

Гелікоптерною парою розбито ворожий опорний пункт на окупованій Миколаївщині.

"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами під час виконання вогневих завдань щільно атаковано ворожу систему протиповітряної оборони та логістичні пункти, зокрема боєприпасами в Херсонському районі", – йдеться у повідомленні оперативного командування “Південь”.

На півдні Збройні Сили України ліквідували 39 рашистів та ворожу техніку.

У США після різкого збільшення кількості випадків захворювання оголосили спалах віспи мавп надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я.

Згідно з даними представників охорони здоров'я, у США кількість випадків перевищила 6600.

Чверть цих випадків зареєстровано у штаті Нью-Йорк, який минулого тижня оголосив надзвичайний стан через вірус. Надзвичайний стан також оголосили Каліфорнія та Іллінойс.

Відповідно до даних Центрів з контролю та профілактики захворювань США, цьогоріч у всьому світі було підтверджено понад 26 000 випадків віспи мавп. Тільки мавпячої віспи світові зараз і не вистачало...

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