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За добу ЗСУ знищили 150 окупантів, загалом Росія втратила в Україні вже ​41650 солдатів

Найбільших втрат за добу ворог зазнав на Донецькому напрямку.

За добу ЗСУ знищили 150 окупантів, загалом Росія втратила в Україні вже ​41650 солдатів
Фото: Оперативне командування ‘Схід’

Російська Федерація втратила в Україні 41 650 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.08 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 41650 (+150) осіб ліквідовано;
  • танків - 1792 (+3);
  • бойових броньованих машин - 4032 (+6);
  • артилерійських систем - 950 (+4);
  • РСЗВ - 260 (+0);
  • засобів ППО - 123 (+5);
  • літаків - 223 (+0);
  • гелікоптерів - 191 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 742 (+0);
  • крилатих ракет - 182 (+0);
  • кораблів/ катерів - 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2964 (+4);
  • спеціальної техніки - 83 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.

Нагадаємо, учора ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів і 15 танків.

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