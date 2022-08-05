За добу ЗСУ знищили 150 окупантів, загалом Росія втратила в Україні вже ​41650 солдатів

Російська Федерація втратила в Україні 41 650 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.08 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 41650 (+150) осіб ліквідовано;
- танків - 1792 (+3);
- бойових броньованих машин - 4032 (+6);
- артилерійських систем - 950 (+4);
- РСЗВ - 260 (+0);
- засобів ППО - 123 (+5);
- літаків - 223 (+0);
- гелікоптерів - 191 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 742 (+0);
- крилатих ракет - 182 (+0);
- кораблів/ катерів - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2964 (+4);
- спеціальної техніки - 83 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.
Нагадаємо, учора ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів і 15 танків.