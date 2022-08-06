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По Харкову стріляли ракетами С-300, - прокуратура

Будь-які військові об'єкти на цій території відсутні.

По Харкову стріляли ракетами С-300, - прокуратура

Металеві фрагменти ракети, що відповідають за своїми ознаками типу зенітно-ракетного комплексу С-300, знайдено на місці ракетного удару, завданого російськими окупаційними військами по Харкову в ніч на 6 серпня.

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Під процесуальним керівництвом Слобідської окружної прокуратури Харкова розпочато досудове розслідування ракетного удару, кримінальне провадження відкрито за ч.1 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України, тривають першочергові слідчі дії.

"Внаслідок удару окупантів частково зруйновано складське приміщення одного з підприємств. Будь-які військові об'єкти на цій території відсутні. Під час огляду місця події виявлено металеві фрагменти ракети, які за своїми ознаками відповідають типу ракет С-300", – розповіли в облпрокуратурі.

За даними ОВА в ніч на 6 серпня окупанти знову завдали ударів по Харкову, горіла покрівля одноповерхової нежитлової будівлі. Також вночі ракетою вдарили у Харківському районі. Жертв та постраждалих немає.

В ніч на 5 серпня російська армія здійснила масований обстріл Шевченківського, Індустріального та Салтівського районів Харкова. За попередніми даними, вогонь вівся із систем залпового вогню.

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