За добу ЗСУ знищили 250 окупантів та 10 танків, усього росіяни втратили в Україні вже 41 900 військових

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

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За минулу добу Збройні сили України знищили близько 250 російських окупантів. Загальні втрати загарбників із 24 лютого вже досягли 41 900 осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.08 орієнтовно склали:

особового складу - близько 41900 (+250) осіб ліквідовано;

танків - 1802 (+10);

бойових броньованих машин - 4051 (+19);

артилерійських систем - 955 (+5);

РСЗВ - 260 (+0);

засоби ППО - 127 (+4);

літаків - 223 (+0);

гелікоптерів - 191 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 744;

крилаті ракети - 182 (+0);

кораблі / катери - 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 2970 (+6);

спеціальна техніка - 85 (+2).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.

Нагадаємо, минулої доби окупантів поменшало на 150 осіб.