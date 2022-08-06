Головне за ніч. Субота, 6 серпня

Ворожий наступ на Донецькому напрямку, обстріл Нікополя, удари по Харкову, підготовка до псевдореферендуму на Луганщині.

Ніч минула спокійніше, ніж кілька попередніх. Але не на сході і півдні країни, де, як і раніше, гаряче.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що ворог веде наступ на Донецькому напрямку за допомогою штурмової авіації. Окупанти продовжують завдавати авіаційних та ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах.

На Авдіївському напрямку противник здійснював обстріли зі ствольної та реактивної артилерії неподалік Нью-Йорка, Первомайського, Водяного та Опитного. Завдав авіаційних ударів біля Новоградського, Павлівки та Пречистівки. Вів наступ в напрямку Лозове – Невельське, успіху не мав, відійшов. Проводив перегрупування.

На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли біля Спірного та Івано-Дар’ївки.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 6 серпня – у нашій новині.

У ніч на 6 серпня Росія, як і щоночі, вдарила по житлових кварталах Дніпропетровщини.

"Ніч знову видалася неспокійною... Після опівночі російська армія обстріляла з «Градів» Нікопольський район, зі ствольної артилерії - Криворізький. Як завжди, ударили по житлових кварталах - по людях, які у цей час спали. У Нікополі 20 прильотів реактивних снарядів. Троє містян поранені. Один з них - 58-річний чоловік - у лікарні", - написав у своєму Telegram-каналі голова Дніпропетровської ОДА Резніченко.

У місті пошкоджено 11 п’ятиповерхівок, до 40 приватних будинків, дитячий садок та будинок дитячої творчості. Виведено з ладу газовід, водовід та електромережу.

Окупанти руйнують інфраструктуру, намагаються наступати на Донбасі та повернути втрачені позиції на півдні.

Про це йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

Загарбники знову завдали ударів по Харкову, зокрема по Слобідському району. Також вночі ракетою вдарили у Харківському районі. Ворог багаторазово завдавав ударів по Золочівській громаді Харківщини, є пошкодження приватних домоволодінь та господарчих споруд. Жертв, на щастя, немає.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Одеськїй, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Вінничині, Полтавщині, Чернігівщині, Київщині та Житомирщині.

Детальніша інформація – в нашій новині.

Російські війська зруйнували міста та села в Луганській області, а тепер змушують людей без домівок іти на псевдореферендум, повідомив у Telegram-каналі голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Така ситуація склалася в Лисичанську, Сєвєродонецьку, Попасній, Рубіжному, Гірському, Золотому та населених пунктах цих громад.

За словами Гайдая, зараз на Луганщині активізовано "агітаційно-роз'яснювальну складову" підготовки до референдуму про входження регіону до складу РФ. Окупаційна влада та колаборанти під виглядом надання продуктів або будівельних матеріалів організовують зустрічі з населенням нещодавно захоплених територій області. Вони виманюють у людей персональні дані, закликають йти на так званий референдум, вимушуючи людей обмінювати волю на їжу, питну воду та OSB-плити.

Для проведення так званого "волевиявлення" ворог планує використати проросійську організацію "Донецька республіка", яка раніше діяла лише на захоплених з 2014 року територіях Донеччини, але зараз її географію розширяють. Відповідно ворог планує змінити назву, імовірно – на "Большая Россия".

"Укрзалізниця" сьогодні, 6 серпня, проведе евакуацію людей безкоштовним потягом із Покровська Донецької області до Львова.

Евакуаційний рейс № 234/233 Покровськ – Дніпро – Львів буде поданий на станцію у Покровську о 16:30.

У розкладі можливі зміни.

Болгарія зупинила на невизначений термін прийом документів від росіян на туристичні візи та візи для власників нерухомості.

Причиною такого рішення стало оголошення вчора, 5 серпня, персонами нон грата 14 співробітників дипломатичного представництва та консульських установ Болгарії в Росії.

Нагадаємо, Латвія прийняла рішення про призупинення прийому заяв на видачу віз для росіян. Раніше Греція призупинила прийом заяв від росіян на отримання віз. "Залізна завіса" вже не є примарною.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!