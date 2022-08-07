Росіяни вранці обстріляли промислові підприємства на околицях Миколаєва

По області під ворожим вогнем учора та сьогодні перебували три райони з чотирьох.

З 4 ранку 7 серпня російська армія почала обстріл промислових підприємств на околицях Миколаєва.

За попередніми даними, жертв і постраждалих немає. Про це голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив у фейсбуці.

У суботу ворог вів вогонь по місту "смерчами" і "ураганами".

"Орієнтовно о 16:05 ворог намагався знищити об’єкти промислової інфраструктури. Без жертв", – написав Кім.

По області за вчора і сьогодні обстрілів зазнали Миколаївський, Баштанський, Вознесенський райони.

У Миколаївському в суботу в с. Котляреве повністю зруйновано житловий будинок і господарчі споруди. Без постраждалих. Також 6 серпня росіяни обстріляли околиці Костянтинівки, вдень – Новомиколаївку. Тут було поранено одну людину. Крім того, в Миколаївському районі стріляли по Лиманах і Лупаревому.

У Баштанському обстріл вели по смт Березнегувате. Одна людина вбита, пʼятеро поранено. Пошкоджено будинки та обʼєкти цивільної інфраструктури.

У Вознесенському районі цієї ночі близько 2:12 обстріляли с. Таборівку. Зруйновано три житлових будинки. За попередніми даними, без жертв.

Нагадаємо, що в Миколаєві від 23 години пʼятниці до 5 години понеділка упроваджено комендантську годину. Ворог обстрілює місто щоденно, зокрема з ракетних систем залпового вогню.