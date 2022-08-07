Amnesty International стала рупором Путіна, - The Times

Організація Amnesty International у своїх звинуваченнях щодо дій української армії стала рупором пропаганди режиму Путіна.

Про це йдеться у статті британського видання The Times.

Газета опублікувала колонку із заголовком "Думка The Times про доповідь Amnesty International по Україні: Путінські пропагандисти". У підзаголовку газета написала, що "організація ганебно звинувачує жертв російської агресії".

"Amnesty International, яка орієнтована на висвітленню справ "в'язнів сумління", взялася за підрив довіри до себе, ставши рупором пропаганди путінського режиму Колись шановна гуманітарна організація, Amnesty тепер демонструє сумну байдужість до пригноблення. Проявивши себе м'яко щодо фашизму, вона повинна мати честь піти зі сцени", - йдеться у статті.

У The Times вважають правим президента Володимира Зеленського, який заявив, що організація перекладає відповідальність з агресора на жертву.

У статті зазначається, що українські війська базуються у житлових районах, бо їх атакують росіяни. Це усталений метод росіян, вже випробуваний у Чечні та Сирії. Натомість українські війська допомагають цивільному населенню залишити небезпечні райони.

The Times пише, що існує юридичне зобов'язання, присутнє у Женевських конвенціях, захищати мирних жителів на війні. Зазначається, що "це зовсім не те, у чому звинувачують жертв агресії, чим тут і займається Amnesty. Не дивно, що український офіс групи, з яким ніхто не консультувався, засудив ці висновки, тоді як російське посольство в Лондоні відтворило їх".

Нагадаємо, 4 серпня Amnesty International оприлюднила звіт, де вказала на начебто розміщення українських військових у деяких цивільних обʼєктах, які потім обстрілюють росіяни. На дослідження різко відреагували в Офісі Президента України.

В українському офісі Amnesty заявили, що їх не долучили до підготовки скандального звіту. Опісля голова Amnesty International в Україні Оксана Покальчук заявила, що звільняється через інцидент.