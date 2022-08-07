У Скадовську окупанти активно готуються до псевдореферендуму, - мер

Мер нагадав про неминучу відповідальність усіх, хто буде залучений до "референдуму".

У Скадовську Херсонської області окупаційна влада активно готується до проведення псевдореферендуму.

Про це у Facebook повідомив міський голова Олександр Яковлєв.

Він розповів, що окупанти шукають людей, які погодяться проводити "референдум". Також у місті працює російська пропаганда.

"Друкуються газети, розвішуються плакати - пропаганда працює. Складаються списки людей, які будуть допомагати його проводити. Складаються списки людей, які готові голосувати", - зазначив він.

Мер нагадав про неминучу відповідальність усіх, хто буде залучений до проведення такого "референдуму".

"Зрадників чекає покарання", - наголосив Яковлєв.

Нагадаємо, що за даними Херсонської міської ради, російські загарбники готуються до псевдореферендуму за приєднання Херсонської області до РФ. Для цього окупанти шукають співробітників, приміщення, а також формують групи своїх медійників для пропаганди.