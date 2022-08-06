Окупанти формують групи своїх медійників для пропаганди до "референдуму", - Херсонська міськрада

Загарбники також рекламують вступ до захоплених вишів.

Російські загарбники готуються до псевдореферендуму за приєднання Херсонської області до РФ. Для цього окупанти шукають співробітників, приміщення, а також формують групи своїх медійників для пропаганди.

Про це повідомила Херсонська міська рада.

Крім того, окупанти активно перевіряють будинки і квартири, які знаходяться в радіусі кілометра від місць проведення псевдореферендуму.

Однак, через кадрові проблеми у всіх сферах і відмову жителів області співпрацювати, загарбники залучають на роботу спеціалістів із РФ. Зокрема, анонсують переїзд сотні медичних працівників.

Також, за словами місцевих жителів, окупаційна влада почала роздавати пенсіонерам по 20 тисяч рублів, натомість вимагаючи персональні дані.

«Так звані “виплати” приносять людям, які раніше отримували пенсію Укрпоштою», - йдеться у повідомленні.

Також, за словами представників міськради, на Херсонщині загарбники рекламують вступ до захоплених вишів та обіцяють безкоштовне навчання. А дітей від 8 років активно запрошують в оздоровчі табори Ростова, Анапи і окупованого Криму.

Нагадаємо, що окупаційна влада змушена переводити російських урядовців на нові посади в окупаційних “адміністраціях” та заповнювати російськими робітниками вакансії на українських підприємствах.