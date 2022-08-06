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​З річок на Київщині витягли два російські вертольоти, понад 10 бойових машин і 20 мін

Роботи по розмінуванню та обстеженню водойм тривають досі.

​З річок на Київщині витягли два російські вертольоти, понад 10 бойових машин і 20 мін
Фото: facebook.com/NGUmainpage

На Київщині військовослужбовці витягли з річок Дніпро та Ірпінь два вертольоти, 11 бойових машин ворога та 21 протитанкову міну.

Про це повідомила Національна гвардія України.

Роботи по розмінуванню та обстеженню водойм на місцевості, де велися активні бойові дії, тривають досі.

За цей час водолази Нацгвардії обстежили 93,5 квадратних кілометрів річок, зокрема річок Дніпро, Ірпінь та київського водосховища.

"Виявлено і піднято вертольотів – 2 одиниці, бойових броньованих машин – 2 одиниці, бойових машин піхоти – 3 одиниці, бойових машин десанту – 6 одиниць, протитанкових мін – 21 одиницю", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в липні на Чернігівщині з річки витягнули два російські танки.

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