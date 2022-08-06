Зеленський провів нараду щодо компенсації Україні шкоди, завданої агресією РФ

Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо відшкодування Україні шкоди, завданої збройною агресією Російської Федерації.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

Для створення та впровадження механізму компенсації сформовано спеціальну робочу групу під головуванням керівника ОП Андрія Єрмака, до якої увійшли представники Кабміну і провідні українські та іноземні юристи-міжнародники.

Учасники наради обговорили перебіг перемовин щодо примусового вилучення активів РФ на користь нашої держави та скоординували кроки в цьому напрямку. Зокрема, триває робота над створенням спеціальної компенсаційної комісії. Для цього треба буде укласти багатосторонній договір із партнерами України. Ця комісія зможе розглядати заяви про відшкодування.

"Важливим кроком для забезпечення міжнародно-правового фундаменту цього механізму стало ухвалення 22 червня поточного року Парламентською Асамблеєю Ради Європи резолюції, у якій ідеться про те, що Рада Європи просуватиме та забезпечуватиме впровадження всеосяжної системи відповідальності за агресію проти України шляхом впровадження інституційного компенсаційного механізму для нашої держави. Подібна робота ведеться в ОБСЄ, Європарламенті, ООН та інших організаціях", - зазначили в ОП.

Крім того, Україна проводить переговори з партнерами щодо того, яким чином заморожені російські активи можуть бути стягнуті та спрямовані на відшкодування шкоди, завданої війною.

"Під час наради було відзначено, що на сьогодні наші партнери не ставлять під сумнів, що це має бути зроблено, і питання лише в тому, щоб знайти юридичний механізм", - наголосили в пресслужбі президента.

Нагадаємо, напередодні Кабмін затвердив проєкт указу президента про конфіскацію 903 об'єктів, які належать Росії.