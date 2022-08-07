Балкер FULMAR S зайшов до порту «Чорноморськ» в Одеській області та готовий для завантаженння.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури.

"Це перше судно, яке зайшло в український порт з моменту повномасштабного російського вторгнення. Судно зайшло в ході реалізації Ініціативи про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів", - йдеться у повідомленні.

Суховантаж під прапором Барбадосу вийшов із турецького порту Бандірма, що в Мармуровому морі, понад 10 днів тому. До 2 серпня судно перебувало на якірній стоянці поблизу турецького порт у Пендік, а потім до 5 серпня – на якірній стоянці біля протоки Босфор у Чорному морі, звідки вирушило в напрямку порту "Чорноморськ".

Фото: Мінінфраструктури

Нагадаємо, що 22 червня між Україною і Туреччиною і під егідою генсека ООН було підписано угоду про розблокування експорту українського збіжжя та продукції з нього. Дзеркальний договір підписала Росія. Продовження російської блокади експорту української продукції загрожувало голодом у країнах Латинської Америки, Азії та Африки.

2 серпня перше судно для експорту українського зерна вийшло з порту Одеси.

5 серпня з портів Одещини відправився перший караван. Три судна із 57 тисячами тонн української кукурудзи вирушили до Туреччини, Великої Британії та Ірландії.

7 серпня з портів Одеської області відправили другий караван із продовольством. З портів "Одеса" і "Чорноморськ" вийшло чотири судна.