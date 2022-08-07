Міський голова Бучі закликав голову Amnesty International звільнитися через скандальний звіт
Міський голова Бучі закликав голову Amnesty International звільнитися через скандальний звіт
Друга холодна війна завершиться, як і перша, поразкою Москви
Друга холодна війна завершиться, як і перша, поразкою Москви
Ексдружина і діти командира окупантів Енергодара досі живуть в Україні, - Братчук
Ексдружина і діти командира окупантів Енергодара досі живуть в Україні, - Братчук
Одразу в кількох містах України людей евакуювали з вокзалів через повідомлення про мінування
Одразу в кількох містах України людей евакуювали з вокзалів через повідомлення про мінування
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
​Новий пакет демократії
​Новий пакет демократії
Бійці 128 бригади вибили росіян із позицій і взяли трофеї, серед них - бойовий прапор ворожої дивізії
Бійці 128 бригади вибили росіян із позицій і взяли трофеї, серед них - бойовий прапор ворожої дивізії
Місія здійснена: «Знайти союзників у Латинській Америці». Частина ІІІ. Уругвай – Парагвай – Венесуела – Еквадор
Місія здійснена: «Знайти союзників у Латинській Америці». Частина ІІІ. Уругвай – Парагвай – Венесуела – Еквадор
ГоловнаЕкономікаБізнес

До українського порту прибуло перше іноземне судно після початку повномасштабного вторгнення РФ

Суховантаж прибув під прапором Барбадосу.

До українського порту прибуло перше іноземне судно після початку повномасштабного вторгнення РФ
Фото: Мінінфраструктури

Балкер FULMAR S зайшов до порту «Чорноморськ» в Одеській області та готовий для завантаженння. 

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури.

"Це перше судно, яке зайшло в український порт з моменту повномасштабного російського вторгнення. Судно зайшло в ході реалізації Ініціативи про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів", - йдеться у повідомленні.

Суховантаж під прапором Барбадосу вийшов із турецького порту Бандірма, що в Мармуровому морі, понад 10 днів тому. До 2 серпня судно перебувало на якірній стоянці поблизу турецького порт у Пендік, а потім до 5 серпня – на якірній стоянці біля протоки Босфор у Чорному морі, звідки вирушило в напрямку порту "Чорноморськ".

Фото: Мінінфраструктури

Нагадаємо, що 22 червня між Україною і Туреччиною і під егідою генсека ООН було підписано угоду про розблокування експорту українського збіжжя та продукції з нього. Дзеркальний договір підписала Росія. Продовження російської блокади експорту української продукції загрожувало голодом у країнах Латинської Америки, Азії та Африки.

2 серпня перше судно для експорту українського зерна вийшло з порту Одеси.

5 серпня з портів Одещини відправився перший караван. Три судна із 57 тисячами тонн української кукурудзи вирушили до Туреччини, Великої Британії та Ірландії.

7 серпня з портів Одеської області відправили другий караван із продовольством. З портів "Одеса" і "Чорноморськ" вийшло чотири судна.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також