Мінгромад почало відбирати проєкти для "Програми з відновлення України"

Для реалізації проєктів першого відбору передбачили до €200 мільйонів.

У Міністерстві розвитку громад та територій України почали відбирати проєкти в межах "Програми з відновлення України".

Про це повідомили в пресслужбі міністерства.

На їхню реалізацію передбачено до €200 мільйонів відповідно до фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком.

За словами очільника Мінгромад Олексія Чернишова, проєкти мають стосуватися саме відновлення життєво важливих об’єктів для людей.

Це ремонт або ж будівництво нових медичних, освітніх закладів ЦНАПів, а також капітальний ремонт і реконструкція критичної інфраструктури й будинків для проживання внутрішньо переміщених осіб і тих, хто через війну втратив житло.

Серед умов участі проєктів у відборі:

комунальна власність об’єкта, на фінансування якого залучається субвенція;

співфінансування за рахунок місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством, на покриття витрат на сплату податків і зборів;

календарний план реалізації проєктів має становити від одного до трьох років;

об’єкти, що фінансуються за рахунок субвенції, залишаються у комунальній власності (спільній власності) відповідних територіальних громад та використовуються за цільовим призначенням протягом не менше 20 років з дати завершення впровадження проєкту;

за рахунок субвенції заборонено купівлю або приватизацію землі, будівель, приміщень;

під час розроблення проєктної документації на місцевому рівні та на всіх етапах реалізації проєктів обов’язково мають бути враховані громадські інтереси ключових сторін в місцевій громаді (вразливі групи населення, громадські організації, медичні, освітні та соціальні служби);

спроможність органів місцевого самоврядування забезпечувати подальше їхнє утримання за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Місцева влада має подати до міністерства пропозиції до 2 вересня.

Нагадаємо, минулого місяця Верховна Рада прийняла за основу та в цілому законопроєкт про ратифікацію Фінансової угоди "Програма з відновлення України"» між Україною та Європейським інвестиційним банком.

Відповідна угода щодо залучення 340 млн євро була підписана 9 грудня 2020 року. Тоді ЄІБ та Кабмін уклали три кредитні договори на 640 млн євро для відновлення інфраструктури, покращення громадського транспорту та дорожнього сполучення в Україні.