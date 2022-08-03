Прогноз цьогорічного врожаю збільшено до 65-67 млн тонн, – Мінагрополітики

Загальний прогноз валового збору зернових та олійних культур зріс до 65 – 67 млн тонн, попри те, що раніше розраховували на 60 млн тонн.

Про це йшлося під час наради з очільниками областей під головуванням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

За даними міністра аграрної політики та продовольства Миколи Сольського, цьогоріч валовий збір урожаю очікується на рівні 65 – 67 млн тонн замість 60 млн тонн, як передбачалося раніше.

“Попри всі негаразди, жнива тривають. Відповідно до інформації Мінагрополітики, за період жнив збирання зернових проведено на площі 3,5 млн га, фактично зібрано 12 млн тонн зерна нового врожаю”, – заявив Денис Шмигаль.

Він додав, що наразі фактично розблокована робота одеських морських портів – перший корабель з українським зерном уже пройшов перевірку в Стамбулі. Це дасть додаткові можливості для експорту зерна й більше впевненості для аграріїв.

“Загалом за червень ми експортували 3,2 млн тонн із 5 тонн, які було потрібно. Експорт поступово зростає і залізницею, і дорогою, і через дунайські порти. Морські порти значно розширять ці спроможності й аграрії отримають нові можливості для збуту продукції”, – зауважив глава уряду.

За його словами, Кабмін зі свого боку опрацьовує і вдосконалює умови участі сільгоспвиробників у державній програмі “Доступні кредити 5-7-9%”. За словами прем’єра, понад 52% цієї програми орієнтовано на кредитування представників аграрного бізнесу.

“Крім того, ми запровадили грантову підтримку. Вже цього тижня перші заявники отримають гранти на розвиток садівництва, теплиць, на розвиток переробки та мікропідприємств. Понад 5 тисяч заявок вже подано й опрацьовано. Будемо продовжувати реалізацію цієї програми зі створення робочих місць через надання відповідних грантів”, – підсумував Шмигаль.

Нагадаємо, у липні Україна експортувала 3 млн тонн зернових та олійних. Для експорту сільськогосподарської продукції використовувалися альтернативні шляхи.