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З жовтня в Україні запускають програму "Доступна іпотека" під 3% для чотирьох категорій населення

З 2023 року програма буде доступна для всіх українців, які потребують покращення житлових умов.

З жовтня в Україні запускають програму "Доступна іпотека" під 3% для чотирьох категорій населення
Фото: Макс Требухов

З 1 жовтня цього року в Україні запрацює програма "Доступна іпотека".

Про це на засіданні уряду повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Для цього нині КМУ затвердив умови забезпечення доступного іпотечного кредитування для державної компанії "Укрфінжитло".

"Програма "Доступна іпотека" запрацює з 1 жовтня 2022 року для чотирьох категорій громадян. Перша – це військовослужбовці за контрактом та працівники сектору безпеки та оборони. Друга категорія – це медики. Третя – вчителі та педагогічні працівники. Четверта категорія – науковці", – розповів Шмигаль.

За його словами, ставка за іпотекою для цих категорій становитиме 3%, а термін іпотеки – до 20 років. 

При цьому розмір мінімального початкового внеску встановили на рівні 20% від вартості житла

Прем'єр додав, що з 2023 року програма запрацює для всіх українців, які потребують покращення житлових умов. 

"Ставка буде так само пільговою і складатиме лише 7% річних", – зазначив Шмигаль.

На думку глави Кабміну, ця програма дозволить активізувати нове будівництво і суттєво сприятиме відновленню економіки. 

Нагадаємо, торік у січні Кабмін затвердив постанову про доступну іпотеку в межах 7% річних.

У лютому до програми "Доступна іпотека 7%" долучилися перші сім банків. Угоди з Фондом розвитку підприємництва у рамках програми "Доступна іпотека 7%" підписали ПриватБанк, Укргазбанк і Ощадбанк, а також комерційні "Глобус", Мегабанк, ОТП Банк і Кредобанк.

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