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Парламент затвердив нові умови реструктуризації боргів Нафтогазу

Відповідне розпорядження опубліковане на сайті Кабінету міністрів.

Парламент затвердив нові умови реструктуризації боргів Нафтогазу
Фото: oilpoint.com.ua

Кабінет міністрів України затвердив нові умови реструктуризації боргів НАК "Нафтогаз України" перед кредиторами.

Про це йдеться у розпорядженні Кабміну від 1 серпня 2022 року № 670-р.

Зазначається, що дається згода на здійснення правочинів з Kondor Finance plc на суму, що перевищує 3 млрд гривень, стосовно змін до кредитних договорів від 17 липня 2019 року та від 6 листопада 2019 року шляхом укладення додаткових договорів та/або викладення зазначених договорів у новій редакції.

При цьому нові умови не публікуються.

Нагадаємо, Кабмін не дозволив Нафтогазу розрахуватися за єврооблігаціями, компанія оголосила дефолт. Коштів на рахунках НАК було достатньо, щоб цього не допустити, наголосили в Нафтогазі.

Кабінет міністрів затвердив ринкову вартість НАК "Нафтогаз України" на рівні 300,4 млрд гривень.

До слова, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило рейтинги трьох українських корпоративних емітентів, у тому числі НАК “Нафтогаз України”. 

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