З 24 лютого в Україні укладено більше 10 тисяч угод про продаж землі, - Мінагрополітики

За період повномасштабної війни з Росією в Україні укладено 10 341 угоду про продаж землі. Ці угоди охоплюють площу у 18 153 га.
Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.
Зокрема, за останній тиждень було укладено 1 317 правочинів у межах ринку землі за площею 2 256 га.
Повідомляється, що угоди на найбільшу площу земель були укладені в таких регіонах:
- Кіровоградщина (2,4 тис. га);
- Полтавщина (2,2 тис. га);
- Віниччина (2,2 тис. га);
- Хмельниччина (1,8 тис. га);
- Дніпропетровщина (1,3 тис. га).
Нагадаємо, Служба безпеки України повідомила про підозру ще шістьом топчиновникам Держгеокадастру, причетним до масштабної схеми розкрадання земель.