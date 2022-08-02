З 24 лютого в Україні укладено більше 10 тисяч угод про продаж землі, - Мінагрополітики

За період повномасштабної війни з Росією в Україні укладено 10 341 угоду про продаж землі. Ці угоди охоплюють площу у 18 153 га.

Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Зокрема, за останній тиждень було укладено 1 317 правочинів у межах ринку землі за площею 2 256 га.

Повідомляється, що угоди на найбільшу площу земель були укладені в таких регіонах:

Кіровоградщина (2,4 тис. га);

Полтавщина (2,2 тис. га);

Віниччина (2,2 тис. га);

Хмельниччина (1,8 тис. га);

Дніпропетровщина (1,3 тис. га).

Фото: Мінагрополітики

Нагадаємо, Служба безпеки України повідомила про підозру ще шістьом топчиновникам Держгеокадастру, причетним до масштабної схеми розкрадання земель.