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Україна повністю забезпечена цукром, – Мінагрополітики

Товар виробляли 33 цукрові заводи.

Україна повністю забезпечена цукром, – Мінагрополітики
Фото: ukrsugar.com

Україна повністю забезпечена цукром. Про це повідомили у Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

“У поточному 2021/2022 маркетинговому році (1 вересня 2021 р. – 31 серпня 2022 р.) станом на сьогодні в Україні вироблено 1 450 тис. тонн цукру, що становить 130,5 % виробництва минулого маркетингового року”, – йдеться у повідомленні. 

Виробництво цукру здійснювали 33 цукрові заводи.

Пропозиція цукру становить 1,8 млн тонн, що цілком достатньо для:

  • забезпечення внутрішнього ринку – 1,210 млн тонн (з розрахунку споживання 28,9 кг/рік на одну особу),
  • створення експортного потенціалу – 120 тисяч тонн,
  • формування суттєвих запасів на початок 2022/2023 року – 470 тисяч тонн, що відповідає майже п’ятимісячному обсягу внутрішнього споживання.

За десять місяців цього року експортовано 73 тисяч тонн цукру, включно з цукровмісними продуктами.

Нагадаємо, у березні Кабмін заборонив експортувати з України гречку, цукор, сіль, велику рогату худобу і м'ясо.

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