Польща прагне створити "найсильніші війська в Європі", - Міноборони

Польща прагне створити найсильніші сухопутні війська серед європейських країн, оскільки вірить, що Росія не вдарить сильного.

Про це заявив віце-прем'єр, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак в інтерв'ю тижневику "Sieci", пише "Європейська правда".

В опублікованому фрагменті інтерв’ю Блащак зазначив, що польське військо повинно бути настільки численним і настільки сильним, щоб саме його існування відлякало потенційного агресора.

"Кремлівські володарі не будуть бити по сильних. Коли бачать слабкість, вони атакують. Як за артилерією, так і за бронетехнікою сильнішої країни в Європі зрештою не буде. Серед європейських країн НАТО у нас будуть найсильніші сухопутні війська. Ми знаходимося на лінії фронту, у нас є кордон з Росією і на півночі, і фактично, у військовому плані, з боку Білорусі", - сказав Блащак.

Нагадаємо, що найближчим часом до Польщі планується щотижня привозити на лікування групи поранених українських військових.