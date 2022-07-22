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Кулеба закликає ЄС розпочати роботу над восьмим пакетом санкцій проти Росії

Голова МЗС України окреслив перелік санкцій, які необхідно запровадити найближчим часом.

Кулеба закликає ЄС розпочати роботу над восьмим пакетом санкцій проти Росії
Фото: Макс Требухов

Голова МЗС України Дмитро Кулеба закликав Євросоюз невідкладно розпочати роботу над черговим, восьмим, санкційним пакетом проти Росії. 

Про це повідомляє “Укрінформ” з посиланням на брифінг Дмитра Кулеби для іноземних ЗМІ.

“Ми закликаємо ЄС почати працювати над восьмим пакетом санкцій невідкладно. Міжнародна група Єрмака-Макфола розробила детальний план наступних санкцій проти Росії та план дій, який ефективно зупинить військову машину Путіна. Нам потрібна політична воля, щоб втілити ці пропозиції”, - промовив Кулеба.

Він зазначив, що припинення енергетичної залежності від Росії є питанням виживання для Європи, і закликав забрати з рук РФ енергетичну зброю. Кулеба уточнив, що після газового ембарго необхідно запровадити санкції проти морської торгівлі Росії.

Також очільник МЗС наполягає на забороні російських телеканалів у всіх кабельних і супутникових мережах.

“Російські державні ЗМІ не мають нічого спільного з журналістикою, альтернативною думкою чи свободою слова. Це чиста державна пропаганда, яка має на меті лише знищення демократії і свободи слова та інших свобод”, - підкреслив Кулеба.

Нагадаємо, найбільший контейнерний порт Європи, що знаходиться в Роттердамі, припинив контейнерні перевезення до Росії та з Росії

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