Британія стежитиме за тим, як Росія виконує угоду про розблокування портів України, - Трасс

Міністерка закордонних справ Великобитанії Ліз Трасс і представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявили, що їхні країни уважно спостерігатимуть за тим, як Росія виконує угоду про розблокування портів України.

Про це повідомляє Liga.net із посиланням на Telegraph.

Трасс привітала укладання угод про деблокаду морського продовольчого експорту України та заявила, що Британія "стежитиме за тим, щоб дії Росії відповідали її зобов'язанням".

Пані посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд, своєю чергою, заявила, що "Америка працюватиме над тим, щоб забезпечити відповідальний підхід Росії до реалізації історичних домовленостей щодо експорту зерна".

Агентства також цитують висловлювання глави Управління з координації санкцій Держдепартаменту США Джеймса О'Брайєна, який вважає, що Китаю варто було б перестати накопичувати запаси зерна та запропонувати свої ресурси "для задоволення глобальних потреб у гуманітарній допомозі".

Нагадаємо, сьогодні в Стамбулі представники України підписали з Туреччиною і генсеком ООН Антоніу Гутеррешем угоду про відновлення експорту зерна, яке було заблоковане армією окупантів в чорноморських портах.

Церемонія відбулася в палаці Долмабахче. Підписантом від України був міністр інфраструктури Олександр Кубраков, від Туреччини – міністр оборони Хулусі Акар, від ООН як посередник – генеральний секретар Антоніу Гутерреш.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що рух суден відновиться найближчими днями.

Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Що отримала Україна, а що – Росія від зернових домовленостей".