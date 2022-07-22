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Рух суден відновиться найближчими днями, - Ердоган

"Ми продовжуватимемо виконувати зобов'язання сусідства доти, доки в нашому регіоні не запанує мир".

Рух суден відновиться найближчими днями, - Ердоган
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган
Фото: Анадолу

Угода щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів, підписана в п'ятницю в Стамбулі, дасть змогу відновити рух суден до українських портів найближчими днями.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, передає "Інтерфакс-Україна".

"Було досягнуто консенсусу щодо всіх процесів проходження та прибуття до порту призначення суден, виконання і контроль цього надзвичайно важливого плану забезпечуватиме Спільний координаційний центр, який буде створено в Стамбулі", – сказав він на церемонії підписання.

Ердоган наголосив, що ця ініціатива відіграє важливу роль у вирішенні глобальної продовольчої кризи, запобіганні можливому додатковому зростанню цін, спричиненому втратою врожаю через поточну спеку та посуху.

"Підтримка міжнародної спільноти, безперечно, має велике значення для успішної реалізації цього плану", – зазначив президент Туреччини.

Він також висловив сподівання, що цей крок стане новим поворотним моментом, який відродить надії на мир, що з'явилися після переговорів у Стамбулі 29 березня цього року.

Ердоган наголосив, що затягування війни веде до дедалі більших людських та економічних витрат. 

"Ми будемо і надалі діяти з усвідомленням відповідальності, яку покладає на нас наше розуміння цивілізації. Ми продовжуватимемо виконувати зобов'язання сусідства доти, доки в нашому регіоні не запанує мир", - підсумував Ердоган.

Нагадаємо, сьогодні в Стамбулі представники України підписали з Туреччиною і генсеком ООН Антоніу Гутеррешем угоду про відновлення експорту зерна, яке було заблоковане армією окупантів в чорноморських портах.

Церемонія відбулася в палаці Долмабахче. Підписантом від України був міністр інфраструктури Олександр Кубраков, від Туреччини – міністр оборони Хулусі Акар, від ООН як посередник – генеральний секретар Антоніу Гутерреш. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Що отримала Україна, а що – Росія від зернових домовленостей".

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