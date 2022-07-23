Литва відновила транзит залізницею до російського Калінінграда

Литовська залізниця (LTG Cargo) відновила з 22 липня транзит до Калінінградської області РФ товарів, внесених до санкційного списку ЄС, автомобільні перевезення залишаються під забороною.

Про це сказав представник литовської залізниці Мантас Дубаускас, повідомляє DW.

"Ми отримали роз'яснення", - пояснив він.

Європейська комісія надала їх 20 липня: транзит санкційних товарів залізницею дозволяється, тоді як автоперевезення залишаються під забороною.

У ніч на 18 червня Литва припинила залізничний транзит до Калінінградської області товарів, які підпадають під санкції ЄС. Заборона поширювалася на майже половину транзитних вантажів, зокрема, на будівельні матеріали та метали. З 11 липня Литва розширила перелік товарів на цемент, деревину, алкоголь, промислові хімікати на спиртовій основі та іншу продукцію. 10 серпня мали набути чинності обмеження щодо вугілля та інших твердих копалин, а 5 грудня - щодо російської нафти. При цьому санкції не поширювались на товари гуманітарних категорій.

Зазначимо, що російський ексклав на Балтійському морі залежить від залізничних та автомобільних шляхів через Литву для постачання більшості товарів.

Нагадаємо, що Литва найближчим часом надасть Україні додаткову військову підтримку - бронетранспортери М113 та М577, а також боєприпаси.