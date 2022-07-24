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​Поляки зібрали достатньо коштів на "байрактар" для України - уже 22,7 млн злотих

Збір триватиме ще декілька днів.

​Поляки зібрали достатньо коштів на "байрактар" для України - уже 22,7 млн злотих
Розвідувально-ударний БПЛА Bayraktar TB2 у польоті
Фото: novynarnia.com

У Польщі зібрали вже 22,78 млн злотих для закупівлі "байрактара" для України.

Про це йдеться на краудфандинговій платформі Zrzutka.pl.

До збору кошів наразі долучилося понад 206 тисяч осіб. 

Ініціатор акції зі збору коштів на Bayraktar для України відомий громадський діяч, політолог і журналіст Славомир Сєраковський повідомив у коментарі на платформі, що збір коштів триватиме іще декілька днів через велику кількість охочих долучитися до акції.

"Ми організували можливість надати реальну допомогу українцям у цій війні і просто користуємося цією можливістю! Ми отримуємо сигнали звідусіль, що люди хочуть приєднатися та запрошують друзів. Тому збір буде активний ще кілька днів, для всіх, хто не встигне або тільки зараз дізнається. Приєднуйтесь! Ми робимо це для їхньої та нашої безпеки", - підкреслив Сєраковський.

У своєму Facebook журналіст зауважив, що через велику кількість відвідувачів сервери платформи Zrzutka.pl неодноразово зависали.

Надлишок коштів перерахують на спецрахунок ЗСУ в Нацбанку.

Нагадаємо, станом на 9 липня було зібрано понад 8 млн злотих. Це 35% від запланованої суми.

До підтримки українців долучилися і канадці - вони збирають 7 млн канадських доларів (5,4 млн доларів США) на ударний безпілотник BayraktarTB2. 

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