У Херсоні окупанти змушують підприємців отримувати паспорти РФ

У тимчасово зайнятому росіянами Херсоні окупаційна влада змушує підприємців пройти так звану процедуру перереєстрації, для якої потрібно отримати російський паспорт.

Про це повідомляє Херсонська обласна державна адміністрація у Facebook.

"У Херсоні окупаційна влада змушує підприємців пройти так звану процедуру перереєстрації та працювати за російським законодавством, сплачуючи податки окупантам. Для того, аби "зареєструватися", треба отримати російський паспорт", - йдеться у повідомленні.

В ОДА також повідомили, що у Скадовську окупанти захопили приміщення редакції "Чорноморець" та випускають там пропагандистські брошури.

Нагадаємо, що російські окупанти у Херсонській області спрямовують спеціальні групи на зафарбовування української символіки, яка з'являється завдяки руху опору.

У тимчасово окупованих Херсоні та Мелітополі російські загарбники не можуть знайти охочих навчатись у місцевих “вишах”.