Зараз я не можу нічого оголосити, - посол США про надання Україні винищувачів

Сполучені Штати Америки роблять все можливе, щоб українські військові на передовій отримували те, що їм потрібно, однак щодо питання про передачу винищувачів зараз немає відповіді.

Про це надзвичайна і повноважна посол США в Україні Бріджит Брінк заявила в інтерв’ю "Радіо Свобода".

"Я можу сказати, що ми дуже тісно співпрацюємо по годинах, навіть по хвилинах з Україною та з міністром оборони, з керівником Збройних сил, моїми колегами у Вашингтоні, і також в Європі. Таким чином, ми тісно співпрацюємо, щоб не лише забезпечити всім, що зможе допомогти Україні перемогти у цій боротьбі, але й активізувати міжнародну спільноту", - сказала Брінк.

На запитання про можливість надання Україні сучасних винищувачів, посол США сказала: "Зараз я не можу нічого оголосити".

"Але можу сказати, що кожен запит, який надходить до нас, ми ретельно вивчаємо. У тісній координації з українськими військовими та цивільними лідерами ми надаємо все, що можемо, і спонукаємо наших партнерів і союзників чинити так само", - додала вона.

Також посол заявила, що санкції проти Росії, які ввели США та низка країн у відповідь на її повномасштабне вторгнення в Україну вже мають потужний ефект.

За словами Брінк, Сполучені Штати Америки серйозно розглядають питання про оголошення Росії державою-спонсором тероризму.