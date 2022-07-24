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Як навчатимуться школярі Харківщини - вирішать ближче до початку навчального року

"Будемо опиратися виключно на військову обстановку в області", - наголосив керівник ОВА.

Як навчатимуться школярі Харківщини - вирішать ближче до початку навчального року
Фото: ДСНС України у Telegram

На Харківщині рішення про формат навчання ухвалять ближче до початку навчального року.

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, пріоритет наразі - це безпека школярів

"Будемо опиратися виключно на військову обстановку в області", - додав Синєгубов.

Він зазначив, що тривалість евакуації учнів до укриттів займає більше часу, ніж час польоту ворожої ракети.

"Для прикладу: час польоту ракети з передмістя російського Бєлгорода складає 30-40 секунд. Тобто за 30 секунд ми маємо всіх дітей евакуювати в укриття. Ми проводили відповідні тренування - процес евакуації зайняв до 5 хвилин", - розповів голова адміністрації.

Він також розповів, що в області майже 300 закладів освіти перебувають на тимчасово окупованих територіях.

"Із 24 закладів вищої освіти - 21 мають пошкодження. 17 шкіл повністю зруйновані і 200 - пошкоджені. 56 навчальних закладів мають укриття, які відповідають вимогам безпеки", - зазначив очільник Харківщини.

Наразі наявні укриття доводять до ладу.

Нагадаємо, 3 липня під час ракетного удару Росії по Новобаварському району Харкова поранило жительку, а також було пошкоджено будівлю школи, розташованої поруч. Глибина воронки становила 6 метрів, ширина - 10.

Нині за ранок росіяни зруйнували дві школи в Донецькій області.

На наявність укриттів перевірили понад 700 закладів освіти Київщини.

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