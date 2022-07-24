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Через війну без електропостачання залишається 737 населених пунктів, - Міненергетики

Без газопостачання - понад 242,4 тисячі абонентів.

Через війну без електропостачання залишається 737 населених пунктів, - Міненергетики
Фото: ДСНС

Станом на 24 липня через бойові дії в Україні залишаються знеструмленими 737 населених пунктів, де мешкає близько 570,4 тисяч споживачів. 

Це повідомили в Міністерстві енергетики.

"Зокрема, в Донецькій області – близько 355 тисяч, Луганській – понад 128,2 тисячі, Миколаївській – 30,3 тисячі, Харківській – 21,7 тисячі споживачів", - уточнили в міністерстві.

Понад 242,4 тисячі абонентів залишаються без газу.

Тим часом аварійні бригади працюють над відновленням електроживлення там, де це можливо.

За минулу добу вдалося відновити електропостачання близько 8,5 тисячам споживачів. Так, у Донецькій області – 7,8 тисячі споживачів, у Дніпропетровській – 400, а в Запорізькій – 300 споживачам.

Нагадаємо, міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів, що російські окупанти захопили в місті всі потужності місцевого обленерго.

У Маріуполі майже кожна спроба підключити електрику закінчується пожежею.

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