Три морські порти Одещини готують до експорту зерна

Для заходу та виходу суден формуватимуть караван.

Морські порти “Одеса”, “Чорноморськ” та “Південний” в Одеській області готують для експорту українського зерна.

Про це повідомили у Міністерстві інфраструктури України.

“У зв’язку з підписанням 22 липня 2022 року Ініціативи щодо експорту зерна та пов’язаних харчових продуктів морським шляхом, здійснюється відповідна підготовка портів “Одеса”, “Чорноморськ” та “Південний” до відновлення роботи”, – йдеться у повідомленні.

Для заходу та виходу суден формуватимуть караван, який буде супроводжувати судно-лідер.

“З метою складання планів формування караванів просимо надавати заявки на включення суден на електронну пошту [email protected]”, – зазначили у міністерстві.

Нагадаємо, 22 липня у Стамбулі представники України підписали з Туреччиною і генсеком ООН Антоніу Гутеррешем угоду про відновлення експорту зерна, яке було заблоковане армією окупантів в чорноморських портах.

Угода України укладена саме з Туреччиною і ООН, не з Росією. Росія в особі міністра оборони Шойгу зі свого боку підписала аналогічний договір. Російська сторона ставила підпис першою. Угода передбачає, що контроль за портами "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" повністю залишається за українською стороною. Жодних інших кораблів, окрім призначених для експорту зерна і повʼязаних із ним харчових продуктів, у цих портах не буде.

23 липня ворог атакував Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу "Калібр". Дві ракети збито силами ППО, дві влучили в об'єкти інфраструктури порту.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що Україна продовжить підготовку до запуску експорту аграрної продукції через Чорне море попри сьогоднішній ракетний удар по Одеському порту.