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Українські військові знищили російську батарею С-300

Відповідь за нічний обстріл Миколаєва.

Українські військові знищили російську батарею С-300
ЗРК С-300 Військових сил РФ
Фото: vpk.name

В ніч на 24 липня українські військові знищили російську батарею ЗРК С-300, розташовану на тимчасово окупованій частині Херсонщини.

Про це повідомляє пресцентр ОК "Південь".

За даними оперативного командування, ракетно-артилерійські підрозділи знищили батарею ЗРК С-300 в районі Зеленотропинського (Херсонська область -ред.) в ході виконання вогневих завдань.

Зазначається, що це – відповідь за нічний обстріл окупантами Миколаєва. Також під вогневий контроль взято кілька об’єктів транспортної інфраструктури на тимчасово окупованій території, що суттєво обмежує маневреність та логістику ворожих військ.

Нагадаємо, що військові контррозвідники СБУ знищили ударним дроном російський Т-72 і 15 загарбників.

Авіація Збройних сил України протягом бойового дня 23 липня завдала шість ударів по ворожих скупченнях живої сили та техніки і опорному пункту.

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