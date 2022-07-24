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Папа Римський заявив про бажання приїхати до Києва

Він сказав про такі плани по дорозі до Канади.

Папа Римський заявив про бажання приїхати до Києва
Фото: facebook.com/Andrii Yurash

Папа Римський Франциск заявив у неділю, 24 липня, що хоче відвідати Україну.

Про це Франциск заявив журналістам, вирушаючи в Канаду, повідомляє Reuters.

"Я маю велике бажання поїхати до Києва", - сказав Папа Римський. 

Він зробив свою заяву в папському літаку, спілкуючись із журналістами, які подорожували з ним з Риму до Канади.

17 липня Папа Римський Франциск звернувся із черговим закликом до міжнародної спільноти - докласти зусилля для припинення війни в Україні, запевнивши свою близькість українцям, котрі щодня страждають від ракетних обстрілів.

Раніше повідомлялося, що Папа Римський Франциск може відвідати Україну вже в серпні 2022 року.

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