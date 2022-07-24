​Джонсон має намір втретє з початку російського вторгнення відвідати Київ, - The Telegraph

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон планує прощальний візит до України перед тим, як остаточно піде у відставку.

Про це повідомляє The Telegraph.

Зазначається, що Джонсон має намір втретє відвідати Київ з початку російського вторгнення. За словами одного з його прихильників, наступного тижня він проведе телефонні переговори з Володимиром Зеленським.

"Він дійсно відчуває тягар відповідальності за те, що був найбільшим прихильником Зеленського. Він не може просто піти і не переконатися, що світ прикриває його. Він сподівається побачити його знову, перш ніж залишить свій пост", - додав він.

Нагадаємо, днями Джонсон відвідав навчальний полігон, де тренуються українські військові.

7 липня Джонсон оголосив про відставку з посади лідера Консервативної партії через урядову кризу. Він залишиться прем'єром до осені, доки не оберуть нового. Ім'я його наступника мають назвати 5 вересня.

20 липня Джонсон виступив із прощальною промовою в Палаті громад. Він закликав свого наступника триматися ближче до американців і заступатися за українців.