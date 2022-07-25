"Ми не хочемо бути змішаною расою": прем'єр Угорщини потрапив у політичний скандал

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у своїй нещодавній промові висловився проти змішування європейських і неєвропейських рас, чим спричинив обурення опозиційних партій і низки європейських політиків.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на The Guardian.

"Ми (угорці. - Ред.) не є змішаною расою... І ми не хочемо ставати змішаною расою", - сказав Орбан. Він додав, що країни, де змішуються європейці та неєвропейці, "більше не є націями".

Орбан і раніше робив подібні заяви, однак, цього разу британське видання їх назвало такими, що були сформульовані "в особливо різко ультраправих термінах".

Угорський прем'єр також різко критикував західну військову підтримку України, позиціонуючи себе як головного союзника Росії в ЄС.

"Чим більше сучасної зброї НАТО надасть українцям, тим більше росіяни просуватимуть лінію фронту... Те, що ми робимо - це подовжуємо війну", - сказав Орбан.

Нагадаємо, Угорщина є членом НАТО, але ультраправий Орбан давно підтримує теплі стосунки з Путіним і провів п’ять годин у Москві, розмовляючи з російським президентом у лютому, незадовго до російського вторгнення.

У червні президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Орбаном і запросив його відвідати Україну.

У квітні Орбан запрошував Зеленського і Путіна до Будапешта задля перемовин щодо закінчення війни. Після початку повномасштабного вторгнення між Україною та Угорщиною виникали декілька розбіжностей, зокрема щодо затягування перемовин стосовно нафтового ембарго. Також спікер угорського парламенту заявляв, що рішуча риторика Зеленського щодо західних лідерів та питань допомоги Україні викликана "якоюсь психічною проблемою".

Раніше в інтерв'ю німецькому виданню Bild Зеленський розповів, що один з провідних політиків ЄС хотів отримати докази того, що «різанина в Бучі» не була інсценуванням. Це був Орбан.