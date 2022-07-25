​Росіяни продовжують обстрілювати українські міста, на Донбасі тривають бої, - зведення ОВА

На Харківщині загинув тракторист, який наїхав на міну.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Кіровоградській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Вінниччині, Одещині, Полтавщині, Житомирщині, Чернігівщині та Київщині.

Про це йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

Сумщина: за добу - понад 30 прильотів по Хотінській, Буринській та Білопільській громадах. Без втрат та руйнувань.

Вночі - обстріл із "градів" Краснопільської громади. Попередньо, жертв та руйнувань немає. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

Дніпропетровщина: ворог ударив по трьох районах - Нікопольському, Дніпровському та Криворізькому. У Нікопольському з РСЗВ обстріляли дві громади - Марганецьку та Мирівську. У Мирівській пошкоджені шість приватних будинків і газовід. Постраждала 10-річна дівчинка. Від госпіталізації батьки відмовились.

У Дніпровський район прилетіли дві ракети. Влучили по сільгосппідприємству. Сталася пожежа. Її уже загасили. Ніхто не постраждав. У Криворізькому районі ворог обстріляв зі ствольної артилерії Зеленодольську громаду. Без жертв та руйнувань.

Харківщина: вночі окупанти обстріляли Чугуїв, вдарили по приміщенню будинку культури. На місці працюють відповідні служби. Із 7 людей, які опинилися під завалами, трьох звільнили, ушкоджень немає. Рятувальна операція триває.

Протягом доби окупанти обстрілювали Ізюмський, Харківський, Богодухівський райони. Горіли відкриті території, складські приміщення, господарчі споруди. У Богодухівському районі внаслідок обстрілу горів дах складського приміщення фермерського господарства.

У селищі Кулиничі Харківського району одна людина загинула - тракторист наїхав на міну.

Луганщина: за останню добу ворог випустив три ракети, здійснив три масовані артилерійські атаки, два довготривалі мінометні обстріли. Ще тричі росіяни спробували розвинути танковий наступ. Інформація щодо наслідків та втрат по області з’ясовується.

Донеччина: обстріли по всій лінії фронту тривають. Найбільш активно росіяни гатять у Бахмутському районі. Вночі росіяни скинули авіабомбу на Бахмут – без постраждалих, але пошкоджено щонайменше 5 будинків. Під ранок ворог обстріляв місто з гармат, відомо про одного пораненого.

Вночі у Світлодарській громаді ворог стріляв по околицях тамтешніх сіл. Дані щодо наслідків уточнюються.

У Соледарі внаслідок нічних та ранкових обстрілів загинула щонайменше одна людина. Також під постійним вогнем околиці сіл Яковлівка і Бахмутське – там наразі без жертв.

Близько півночі - черговий ракетний удар по Авдіївці, росіяни також обстріляли місто з артилерії.

Також під російськими обстрілами Краматорськ і Костянтинівка. Обсяги руйнувань встановлюються. Інформації щодо постраждалих не надходило.

Миколаївщина: учора ввечері після ворожих обстрілів в одному з районів міста Миколаїв відбулася пожежа на відкритій території. Постраждалих немає.

Вночі в Миколаєві пролунала серія вибухів. Наразі відомо про потрапляння в поля поза межами міста на території прилеглих сіл. Детальна інформація уточнюється.

Учора ввечері - ворожі обстріли селища Засілля Первомайської громади, переважно по відкритих територіях. Постраждалих немає. Вночі - обстріл с. Мішково-Погорілове Мішково-Погорілівської громади. За попередньою інформацією зазнала поранень 7-річна дитина. Унаслідок обстрілів пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. Частково зруйновані та пошкоджені житлові будинки, автотранспорт. Також виникла пожежа у двоповерховому житловому будинку.

У Баштанському районі тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Широківської громади. Також окупанти продовжують обстрілювати територію та прилеглі населені пункти Березнегуватської громади. Інформація щодо руйнувань та наслідків уточнюється.

Херсонщина: ЗСУ взяли під контроль кілька об’єктів транспортної інфраструктури. Не дали просунутися окупантам у селах Калинівської громади (Сухий Ставок, Андріївка) та Великоолександрівської громади (Давидів Брід, Білогірка, Брускинське). Стабільно важка ситуація в інших селах Бериславського та Каховського районів, тривають бойові дії.

"Попри великий тиск, погрози та збільшення блок-постів, жителі області всі 5 місяців війни демонструють свою патріотичну позицію", - зазначили в штабі.