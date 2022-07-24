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Понад 30 "прильотів": росіяни знову обстріляли Сумщину

В усіх випадках обішлося без втрат та руйнувань.

Понад 30 "прильотів": росіяни знову обстріляли Сумщину
Сумщина, обстріл (ахівне фото)
Фото: Дмитро Живицький

Російські окупаційні війська знову обстріляли Сумщину.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram-каналі.

"За день росіяни обстріляли наші території, понад 30 прильотів по Хотінській, Буринській та Білопільській громадах. Хотінська громада: близько 11:00 відбувався артилерійський обстріл з території рф − 10 «приходів». Буринська громада: Близько 17.00 ворогом здійснено обстріл зі ствольної артилерії − 14 «приходів». Також росіяни били з мінометів по Білопільській громаді − 9 «приходів»", - написав він.

В усіх випадках обішлося без втрат та руйнувань.

Нагадаємо, за суботу, 23 липня росіяни 12 разів обстрілювали території Сумщини, випустивши понад 170 різних боєприпасів. Унаслідок обстрілів загинув чоловік.

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