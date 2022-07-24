Президент також зазначив, що 28 липня ми вперше відзначимо День Української Державності.

Президент Володимир Зеленський анонсував візити західних партнерів і просування на фронті.

Про це він заявив у відеозверненні.

"Завтра починається важливий тиждень, коли ми вперше відзначимо День Української Державності 28 липня. У час такої жорстокої війни, на шостому її місяці. Після восьми років війни на Донбасі. Але відзначимо. Попри все. Бо українців не зламати. Після всього, що пройшов наш народ, після всього, чого ми навчилися за століття, українці ніколи не віддадуть незалежності. Тож не розслабляємось і, як і кожного дня протягом пʼяти місяців, робимо все, щоб завдати ворогу якнайбільших втрат і щоб зібрати для України якнайбільше підтримки", - сказав Зеленський.

Він розповів, що цього тижня будуть важливі візити в Україну наших партнерів, будуть важливі переговори, а найголовніше – буде подальше просування українських позицій.

"На фронті, в дипломатії і в економіці. Я вдячний усім, хто захищає державу! І бажаю всім нам, усім українцям, результативного нового тижня", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше видання The Telegraph повідомило, що британський прем'єр-міністр Борис Джонсон планує прощальний візит до України перед тим, як остаточно піде у відставку.