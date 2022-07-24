У бригаді тероборони Волині заявили про інформаційну атаку з боку Росії

Окупанти поширили фейк, начебто підрозділи, що охороняють український кордон, "розформовані" та "взяті під варту".

У 100 окремій бригаді територіальної оборони Волині заявили про інформаційну атаку з боку Росії.

Про це йдеться на сторінках бригади в соцмережах.

"Цього тижня на нашу бригаду відбулась інформаційна атака з боку мо рф, речник якого оголосив нас "розформованими", "роззброєними" та "взятими під варту", - розповіли тероборонівці.

Вони наголосили, що "на тлі недолугих і абсолютно брехливих заяв ворога підрозділи нашої бригади з особливим завзяттям продовжують відточувати свою бойову готовність, гартувати морально-психологічний дух, нарощувати інженерні загородження та зміцнювати фортифікаційні споруди".

Бійці зазначили, що ситуація на українсько-білоруському кордоні протягом тижня суттєвих змін не зазнала. Ознак формування наступальних угрупувань супротивника не виявлено. Попри це зберігається загроза авіа- та ракетних ударів з території Білорусі.

Командування бригади закликало жителів області не розповсюджувати фейки РФ і довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Нагадаємо, днями хакери атакували сервери української радіостанції, внаслідок чого був поширений фейк про нібито важкий стан здоров’я Володимира Зеленського. Згодом Президент спростував цю інформацію.

Напередодні російські ЗМІ з посиланням на російські силові структури поширили дезінформацію, начебто "українцям-донощикам", які "здають" своїх друзів, родичів чи знайомих, виплачують винагороду в розмірі $100.