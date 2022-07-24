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Переможця конкурсу на посаду голови АРМА оголосять 29 липня, - Немчінов

Згідно із законом НАЗК має провести спецперевірку кандидатів, але наразі воно цього не робить.

Переможця конкурсу на посаду голови АРМА оголосять 29 липня, - Немчінов
Фото: [email protected]

29 липня Комісія з відбору голови АРМА (Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів) планує оголосити переможця конкурсу на посаду голови агентства.

Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов в ефірі телемарафону, передає "РБК-Україна".

За його словами, Національне агентство з питань запобігання корупції має провести спеціальну перевірку кандидатів. Однак відомство наразі цього не робить.

Міністр зазначив, що через це Кабмін розробив роз'яснення від Міністерства юстиції, НАЗК й інших органів для того, щоб комісія розпочала процедуру співбесід.

"Такі співбесіди відбулися на цьому і минулому тижні. Десять претендентів були у фіналі, троє з них зняли свої кандидатури. Із сімома претендентами відбулися співбесіди і, за попередньою інформацією, яка є в секретаріаті Кабінету міністрів України, 29 липня комісія планує своє засідання, на якому вони запропонують Кабміну кандидатуру переможця для призначення на посаду керівника АРМА", - сказав Немчінов.

Нагадаємо, нещодавно ексголові АРМА та ще чотирьом особам було повідомлено про підозру в розтраті арештованого майна на 426 млн гривень.

Згодом ВАКС відправив під варту одного керівників АРМА за корупцію при торгівлі арештованим майном.

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