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Опалювального сезону Слов'янську не буде, - мер

У місті немає води та газу, а електрика подається з перебоями.

Опалювального сезону Слов'янську не буде, - мер
Фото: pravda.com.ua

У Слов'янську на сьогоднішній день немає води та газу, а електрика подається з перебоями через близькість високовольтних ліній до зони бойових дій. Голова міської військової адміністрації Вадим Лях прогнозує, що за таких умов розпочати опалювальний сезон із настанням холодів не вдасться.

Про це він розповів виданню "Новини Донбасу".

"Ми ж розуміємо, якщо мінусова температура буде, бак [з водою] замерзне. Цистерну, яку ми підженемо та залишимо на ніч, замерзне. Ви опалюватимете свою квартиру — це якщо буде електроенергія, але каналізація замерзне. Тут потрібно серйозно замислитись, як бути далі, як виживати. Саме виживати, тому що опалювального сезону фактично не буде", - сказав Лях.

Він зазначив, що, незважаючи на близькість до лінії фронту, у місті продовжує працювати лікарня.

"Так, складно надавати медичну допомогу - лікарі роз’їхалися. Проте допомагають добровольці з Києва. Хірургічні операції першої необхідності та допомога пораненим надається", - розповів мер.

Водночас він наголосив, що мешканцям Слов’янська потрібно евакуюватися, бо спроба захопити місто з боку російських військ буде.

На даний момент, за словами Ляха, у місті залишається близько 22 тисяч осіб, з яких близько 3-4 тисяч діти. 

Нагадаємо, раніше голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко заявив, що російські військові хочуть вийти на трасу Дебальцеве – Слов’янськ, але ЗСУ не дають їм можливості просунутися.

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