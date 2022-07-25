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Канада підтвердила загибель свого громадянина на Донбасі

Представники консульства підтримують зв'язок із сім'єю та надають допомогу.

Канада підтвердила загибель свого громадянина на Донбасі
Фото: ЕРА/UPG

Канада підтвердила, що нещодавно в Україні загинув її громадянин. За даними ЗМІ, військовослужбовці Інтернаціонального легіону загинули у боях за місто Сіверськ.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".Підтвердження з'явилося після повідомлень ЗМІ про те, що канадець та два громадянина США загинули під час бойових дій на Донбасі.

"Міністерству міжнародних справ Канади відомо про смерть канадця в Україні. Представники консульства підтримують зв'язок із сім'єю та надають консульську допомогу", – заявив речник МЗС Канади.

Він пояснив, що подальші подробиці не будуть розголошуватися з міркувань конфіденційності.

Смерть двох громадян США 23 липня підтвердив Державний департамент США, проте відмовився надати подробиці.

Нагадаємо, за повідомленнями ЗМІ, у боях за місто Сіверськ загинули чотири військовослужбовці Інтернаціонального легіону Територіальної оборони ЗСУ – два американці, канадець та швед.

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