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Російські війська всю ніч атакували Дніпропетровщину, постраждала дитина, - ОДА

Такж пошкоджені приватні будинки та газовід.

Російські війська всю ніч атакували Дніпропетровщину, постраждала дитина, - ОДА
Фото: telegram.org/k/#@dnipropetrovskaODA

Російські війська всю ніч атакували Дніпропетровську область, били по трьох районах: Нікопольському, Дніпровському та Криворізькому.

Про це повідомив голова ОДА Валентин Резніченко.

Нікопольський район ворог кілька разів накрив вогнем з РСЗВ, і випустив до 40 реактивних снарядів. Під удар потрапили дві громади - Марганецька та Мирівська. В останній пошкоджені шість приватних будинків та газовід.

Постраждала 10-річна дівчинка.

На Дніпровський район росіяни скерували дві ракети. Вони влучили по сільгосппідприємству у Любимівській громаді. Там сталося займання двох ангарів. Пожежу вогнеборці приборкали. Ніхто не постраждав.

У Криворізькому районі ворог обстріляв зі ствольної артилерії Зеленодольську громаду. На щастя, без жертв та руйнувань.

Нагадаємо, 23 липня вночі ворожі війська обстріляли Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини.

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