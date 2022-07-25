Російські війська всю ніч атакували Дніпропетровщину, постраждала дитина, - ОДА

Російські війська всю ніч атакували Дніпропетровську область, били по трьох районах: Нікопольському, Дніпровському та Криворізькому.

Про це повідомив голова ОДА Валентин Резніченко.

Нікопольський район ворог кілька разів накрив вогнем з РСЗВ, і випустив до 40 реактивних снарядів. Під удар потрапили дві громади - Марганецька та Мирівська. В останній пошкоджені шість приватних будинків та газовід.

Постраждала 10-річна дівчинка.

На Дніпровський район росіяни скерували дві ракети. Вони влучили по сільгосппідприємству у Любимівській громаді. Там сталося займання двох ангарів. Пожежу вогнеборці приборкали. Ніхто не постраждав.

У Криворізькому районі ворог обстріляв зі ствольної артилерії Зеленодольську громаду. На щастя, без жертв та руйнувань.

Нагадаємо, 23 липня вночі ворожі війська обстріляли Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини.