Головне за ніч. Понеділок, 25 липня

Ніч минула спокійніше, ніж попередня, але не на сході і півдні країни. Російські війська всю ніч атакували Дніпропетровщину, били по трьох районах - Нікопольському, Дніпровському та Криворізькому, повідомив голова ОДА Валентин Резніченко.

Нікопольський район ворог кілька разів накрив вогнем із РСЗВ, випустив до 40 реактивних снарядів. Під удар потрапили дві громади - Марганецька та Мирівська. В останній пошкоджені шість приватних будинків та газовід.

Постраждала десятирічна дівчинка.

За останню добу російські окупаційні війська здійснили три масовані артилерійські атаки і тричі спробували розвинути танковий наступ на Луганщині, але всі атаки були відбиті Збройними силами України.

"Із трьох сторін російські війська намагалися вийти на межу Луганщини – повсюди відійшли. Земля навколо цих населених пунктів нагадує планету із чисельними кратерами – туди майже щохвилини потрапляють снаряди", - написав в телеграм-каналі очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Росіяни продовжують обстрілювати українські міста, зазначається в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

Зокрема впродовж доби окупанти обстрілювали Ізюмський, Харківський, Богодухівський райони. Горіли відкриті території, складські приміщення, господарчі споруди. У Богодухівському районі внаслідок обстрілу палав дах складського приміщення фермерського господарства.

У селищі Кулиничі Харківського району загинув, наїхавши на міну, тракторист.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Кіровоградській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Вінниччині, Одещині, Полтавщині, Житомирщині, Чернігівщині та Київщині.

Детальніше – в новині.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що Росія продовжує обстрілювати Харківщину, на Донбасі тривають бої. Окупанти завдали авіаударів біля Соледара, Покровського та території Вуглегірської ТЕС.

Підрозділи російських військ обстріляли зі ствольної артилерії райони населених пунктів Яструбине, Грабовське та Володимирівка Сумської області.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує вести бойові дії з метою утримання зайнятих рубежів та недопущення просування Сил оборони у бік державного кордону.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 25 липня – у новині.

Генштаб також інформує, що з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні 39 700 військових.

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.

Про інші втрати загарбників – у нашій новині.

Українські спортсмени продовжують тішити уболівальників успіхами на міжнародних майданчиках. У перший змагальний день Європейських університетських ігор у польському Лодзі українські дзюдоїсти завоювали 5 медалей – 1 золоту, 2 срібні та 2 бронзові.

Чемпіонкою стала Анастасія Антипіна (63 кг), віцечемпіонами - Кирило Самотуг (60 кг) та Анастасія Чижевська (57 кг).

А юніорська збірна України зі стрибків у воду вже завершила свої виступи на чемпіонаті Європи в Бухаресті.

Нашим спортсменам вдалося здобути вісім медалей - 4 золоті та стільки ж бронзових.

У турнірі взяли участь 22 країни і лише 9 з них здобули медалі. Україна посіла друге місце в загальному заліку, поступившись лише Італії.

Сподіваємося, що добрих новин ставатиме більше, і не лише зі спортивних арен.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!