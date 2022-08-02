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Попит на дрова цьогоріч зріс удвічі, а процедуру їх купівлі у лісівників спростили, - Міндовкілля

За 7 місяців вже продали понад 1,5 млн кубів сировини.

Попит на дрова цьогоріч зріс удвічі, а процедуру їх купівлі у лісівників спростили, - Міндовкілля
Фото: facebook.com/sad.chernihiv.region

Цьогоріч попит на дрова зріс удвічі на фоні відмови України від російських енергоносіїв.

Про це повідомив заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Сергій Власенко.

За словами Власенка, за попередніми заявками населення та місцевої влади, до опалювального сезону лісгоспи Державного агентства лісових ресурсів мають заготовити 7,5 млн кубів дров. 

Найбільше дров, традиційно, замовляє населення.

"За 7 місяців лісівники вже реалізували понад 1,5 млн кубів дров. Щоб покрити потреби держави у дровах, лісгоспи вже сьогодні готові збільшувати об'єми заготівлі за рахунок невикористаного за попередні роки обсягу лісосіки та заходів по догляду за лісом", - розповів заступник міністра.

Він додав, що також у 2022-му спростили процедуру купівлі дров у лісівників. 

Щоб придбати сировину, тепер необхідно звернутися у лісництво за місцем проживання, замовити потрібний об'єм дров і оплатити за них онлайн або через термінал у лісництві. При цьому деякі лісгоспи мають можливість організувати доставку продукції.

"Ціни варіюються залежно від регіону – від 684 грн на Харківщині до 1205 грн за куб дров на Львівщині", - зазначив заступник міністра.

Нагадаємо, понад 50% інфраструктури України вже підготували до опалювального сезону.

Також Україна отримає від ЄБРР і Світового банку понад $500 млн для підготовки до опалювального сезону.

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