Готується підписання перших передугод "газового ленд-лізу", - Немчінов

Для проходження опалювального сезону Україні потрібно близько 19 млрд куб.м газу.

На рівні НАК «Нафтогаз України» тривають активні консультації і готується підписання перших протокольних передугод щодо постачання газу в рамках закону про ленд-ліз.

Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов в ефірі загальнонаціонального марафону, передає Укрінформ.

«З 1 жовтня розпочнеться безпосередньо дія закону про ленд-ліз. Тому наш уряд звертається до уряду США з проханням розглянути можливість включити до загального закону про ленд-ліз в тому числі і питання постачання певних лімітів газу, які можуть бути недоотриманні Україною через бойові дії», — сказав Немчінов.

Він повідомив, що для повноцінного проходження опалювального сезону Україні потрібно близько 19 мільярдів куб.м газу. Наразі в газосховищах накопичено близько 12 мільярдів куб.м.

«Так, в Україні скоротилося споживання газу. Ні для кого не секрет, що у нас відбувається скорочення промислового виробництва. Великі підприємства, які були споживачами значних обсягів газу, або скоротили своє виробництво, або взагалі згорнули роботу. Але треба розуміти, що існують реальні загрози обстрілів з боку рф підприємств та об'єктів інфраструктури з видобутку газу, розташованих в безпосередній близькості до зони бойових дій», — підкреслив міністр.

Тому для убезпечення від цих загроз і було ухвалено рішення про відповідне звернення до уряду Сполучених Штатів.

«В якій формі має відбуватися (постачання газу. — ред.), будуть визначати фахівці. Наскільки я розумію, йдеться про природний газ, який Сполучені Штати експортують для країн Європи», — наголосив урядовець.

Нагадаємо, що 26 липня Кабмін ухвалив звернення до Сполучених Штатів Америки з проханням надати Україні так званий "газовий ленд-ліз".

Раніше міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов радив українцям готуватись до наступного опалювального сезону "по-дорослому".