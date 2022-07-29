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Укренерго запропонувало інвесторам змінити умови випуску “зелених” єврооблігацій

Мова йде про єврооблігації сталого розвитку. 

Укренерго запропонувало інвесторам змінити умови випуску “зелених” єврооблігацій
Фото: Інтерфакс-Україна

Укренерго пропонує інвесторам змінити умови випуску “зелених” єврооблігацій. Зокрема, відтермінувати купонні виплати на два роки, а також перенести дату погашення єврооблігацій на листопад 2028 року. 

Про це повідомила пресслужба Укренерго. 

“З огляду на безпрецедентну кризову ситуацію, спричинену повномасштабною війною в Україні, сьогодні найважливішим та першочерговим завданням для Укренерго є збереження ліквідності та визначення пріоритетності видатків, критично важливих для безпеки енергосистеми України, безперебійного виконання функцій оператора системи передачі, забезпечення операційної діяльності Компанії та подальшої інтеграції української енергосистеми до ENTSO-E”, - йдеться у повідомленні.

В пресслужбі зазначили, що компанія співпрацює з Кабміном, щоб сконцентрувати кошти на підготовку до опалювального сезону. 

Відповідно, зміна умов випуску єврооблігацій дозволить Укренерго спрямувати свої фінансові ресурси на відновлення і підтримку стабільної роботи енергомережі України та інші критично важливі потреби.

Нагадаємо, 28 липня ЄС дозволив збільшення експорту української електроенергії до Європи в 2,5 рази. З 30 липня це буде 250 МВт.

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