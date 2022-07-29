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Майже 180 приватних будинків у Бучанській громаді визнані аварійними

У Бучанській громаді продовжується процес ліквідації наслідків воєнних дій у приватних домоволодіннях.

Майже 180 приватних будинків у Бучанській громаді визнані аварійними
Фото: Скріншот з відео

За висновками експертів 179 приватних будинків у Бучанській громаді Київської області визнані аварійними та становлять загрозу для здоров’я і життя власників.

Про це повідомив міський голова Бучі Анатолій Федорук.

“Ступінь їхньої руйнації фахівці оцінюють у 75-100 відсотків”, - повідомив Федорук.

Уточнюється, що залишки зруйнованих будинків вивозяться на визначені для цього місця, а до проведення робіт залучені працівники комунальних підприємств Бучанської громади. Їм допомагають працівники та техніка комунальних підприємств Києва.

Наразі виконані роботи за 60-ю адресами, переважно у Бучі. Техніка працює також у Блиставиці.

Наступного тижня заплановано проведення робіти у інших населених пунктах громади. 

Нагадаємо, два дні керівники комунальних підприємств Львова та мер міста працювали на Київщині, де обговорювались плани їх участі у відбудові зруйнованих росіянами міст. 

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