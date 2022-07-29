Майже 180 приватних будинків у Бучанській громаді визнані аварійними

За висновками експертів 179 приватних будинків у Бучанській громаді Київської області визнані аварійними та становлять загрозу для здоров’я і життя власників.
Про це повідомив міський голова Бучі Анатолій Федорук.
“Ступінь їхньої руйнації фахівці оцінюють у 75-100 відсотків”, - повідомив Федорук.
Уточнюється, що залишки зруйнованих будинків вивозяться на визначені для цього місця, а до проведення робіт залучені працівники комунальних підприємств Бучанської громади. Їм допомагають працівники та техніка комунальних підприємств Києва.
Наразі виконані роботи за 60-ю адресами, переважно у Бучі. Техніка працює також у Блиставиці.
Наступного тижня заплановано проведення робіти у інших населених пунктах громади.
Нагадаємо, два дні керівники комунальних підприємств Львова та мер міста працювали на Київщині, де обговорювались плани їх участі у відбудові зруйнованих росіянами міст.