В гирлі Дунаю на міні підірвалось картографічне судно, - ЗМІ

Мале гідрографічне судно “Шляховик”, що належить Держгідрографії, постраждало при зіткненні з міною. Вибух стався в гирлі Бистре, яке з’єднує Дунай з Чорним морем.
Про це повідомило видання про судноплавство USM.
“Судно отримало пошкодження, ступінь яких належить з’ясувати рятівникам. Чи є потерпілі – наразі невідомо”, - йдеться у повідомленні.
Наразі “Шляховик” стоїть на хвилерізі на вході в Бистре зі сторони Чорного моря.
Нагадаємо, у болгарський порт Варна прибуло перше судно з агропродукцією, яке вийшло з українського порту Рені на Дунаї.
Раніше повідомлялося, що 16 торговельних суден уже пройшли каналом гирла Бистре і очікуватимуть на завантаження українським зерном.