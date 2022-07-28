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В гирлі Дунаю на міні підірвалось картографічне судно, - ЗМІ

Учасники рятувальної операції направляються на місце події.

В гирлі Дунаю на міні підірвалось картографічне судно, - ЗМІ
Фото: USM

Мале гідрографічне судно “Шляховик”, що належить Держгідрографії, постраждало при зіткненні з міною. Вибух стався в гирлі Бистре, яке з’єднує Дунай з Чорним морем.

Про це повідомило видання про судноплавство USM.

“Судно отримало пошкодження, ступінь яких належить з’ясувати рятівникам. Чи є потерпілі – наразі невідомо”, - йдеться у повідомленні.

Наразі “Шляховик” стоїть на хвилерізі на вході в Бистре зі сторони Чорного моря.

Фото: USM

Нагадаємо, у болгарський порт Варна прибуло перше судно з агропродукцією, яке вийшло з українського порту Рені на Дунаї.

Раніше повідомлялося, що 16 торговельних суден уже пройшли каналом гирла Бистре і очікуватимуть на завантаження українським зерном.

 

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