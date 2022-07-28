Мінцифри надіслало лист до Meta про розблокування українських блогерів через дописи про війну

"Частина блокувань відбуваються також через надмірну активність російських ботів, що масово скаржаться на публікації".

Міністерство цифрової трансформації звернулося з листом до компанії Meta щодо проблеми розблокування українських блогерів у соцмережах.

Про це повідомили в пресслужбі міністерства.

У відомстві зазначили, що від початку повномасштабного вторгнення українці зіткнулися з блокуванням постів та акаунтів.

"Увесь цей час команда Мінцифри намагається допомагати: ми надсилаємо запити в Meta, щоб компанія розблокувала контент українців. Майже всі запити отримують позитивне рішення - і акаунти активістів, волонтерів, блогерів розблоковують. Однак це не вирішує проблеми глобально", - підкреслили в міністерстві.

У Мінцифри кажуть - політика компанії Meta не адаптована висвітлення війни в Україні. До того ж є проблема в якості модерування контенту з нашої держави.

"Частина блокувань відбуваються також через надмірну активність російських ботів, що масово скаржаться на публікації", - додали в міністерстві.

Тому відомство скерувало лист до президента з глобальної політики корпорації Meta Ніка Клегга з проханням покращити процеси модерації українського контенту.

Мінцифри також висловило прохання поділитися з українськими користувачами своїми списком правил з модерації Українського регіону. "Це допоможе зрозуміти, який контент система модерації сприймає за небезпечний, а тому дозволить уникати масових блокувань", - пояснили в міністерстві.

Нагадаємо, про блокування міністр цифрової трансформації Михайло Федоров обговорював із Ніком Клеггом ще у травні під час зустрічі.

Раніш Федоров закликав Цукерберга заблокувати росіянам доступ до Facebook та Instagram.