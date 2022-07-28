Боєприпаси, бронемашини, антидрони: Науседа розповів про нову військову допомогу від Литви

Він наголосив, що цю допомогу його держава надавала як на початку війни, так і надаватиме тепер.

Литва надасть нову партію військової допомоги Україні.

Про це на спільній пресконференції із Володимиром Зеленським повідомив президент Литви Гітанас Науседа.

Він наголосив, що цю допомогу його держава надавала як на початку війни, так і надаватиме тепер.

"Я не з пустими руками сьогодні приїхав. Сьогодні новий пакет - це амуніція і 10 бронемашин. Ми скоро покажемо антидрони, які виготовляються в Литві, і які, ми знаємо, вам надзвичайно потрібні, ці системи антидронові", - повідомив Нуседа.

Литовський президент підкреслив, що "війна в Україні не буде для нас просто якимось сьогоденням" і що його держава не дозволить "іншим забути і змучитись як на Заході, так і на Сході".

Нагадаємо, нині президент Литви прибув до Києва для відзначення Дня Української Державності. Він вручив Зеленському орден Вітовта Великого.