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Президент Литви прибув до Києва для відзначення Дня Української Державності

Він виступить у Верховній Раді і вручить Володимиру Зеленському найвищу державну нагороду Литви. 

Президент Литви прибув до Києва для відзначення Дня Української Державності
Фото: твіттер

Президент Литви Гітанас Науседа прибув до Києва відзначити День Державності України. 

Про це він повідомив у твіттері.

"Щойно прибув до Києва. У цей особливий день, коли Україна вперше відзначає День Державності, виступлю перед українським народом у Верховній Раді", – написав він.

Науседа додав, що також матиме зустріч із президентом Володимиром Зеленським і вручить йоум найвищу державну нагороду Литви – Орден Вітовта Великого. 

День Української Державності було засновано указом президента Зеленського рік тому, в 30 річницю Незалежності. Докладно про свято читайте в матеріалі LB.ua. 

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