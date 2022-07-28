Президент Литви прибув до Києва для відзначення Дня Української Державності

Він виступить у Верховній Раді і вручить Володимиру Зеленському найвищу державну нагороду Литви.

Президент Литви Гітанас Науседа прибув до Києва відзначити День Державності України.

Про це він повідомив у твіттері.

"Щойно прибув до Києва. У цей особливий день, коли Україна вперше відзначає День Державності, виступлю перед українським народом у Верховній Раді", – написав він.

Науседа додав, що також матиме зустріч із президентом Володимиром Зеленським і вручить йоум найвищу державну нагороду Литви – Орден Вітовта Великого.

День Української Державності було засновано указом президента Зеленського рік тому, в 30 річницю Незалежності. Докладно про свято читайте в матеріалі LB.ua.